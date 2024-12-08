Советник Трампа обсудил в Москве соглашения о вооружении

Джон Болтон на встрече с главой Совбеза России также поднял вопросы Сирии, Ирана, Северной Кореи и борьбу с терроризмом.

Болтон приехал в Москву второй раз за полгода

Во время визита в Москву советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон обсудил с секретарем Совета безопасности России Николем Патрушевым соглашения о вооружении и ситуацию в Сирии. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщили в посольстве США в РФ в Twitter.

"Болтон начал свою поездку в Москву со встречи с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым. Они обсудили широкий круг вопросов, включая соглашения о вооружении, Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом", - говорится в сообщении.

Ранее в Совбезе РФ сообщили, что на встрече Патрушева и Болтона обсуждались вопросы международной безопасности, сотрудничества Москвы и Вашингтона в этой области.

Отметим, у Болтона в рамках двухдневного визита в Москву были запланированы переговоры в Совбезе РФ, Кремле и министерстве иностранных дел России.

Как сообщалось, на прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

В Кремле сегодня заявили, что Вашингтон пока не предпринимал никаких действий по выходу из договора о ракетах.

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