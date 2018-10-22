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США урезают финпомощь Центральной Америке из-за мигрантов

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США сокращают объемы финансовой помощи Гватемале, Сальвадору и Гондурасу из-за не решения проблемы с мигрантами.
Тысячи мигрантов направляются к границе США
Тысячи мигрантов направляются к границе США

Вашингтон сокращает объемы помощи Гватемале, Сальвадору и Гондурасу в связи с не спадающим потоком мигрантов, прибывающих в США через южную границу. Об этом объявил в понедельник, 22 октября, американский президент Дональд Трамп в своем Twitter.

"Гватемала, Гондурас и Сальвадор не справились со своей работой, чтобы остановить людей, которые стремятся попасть из этих стран в США. Сейчас мы начинаем процесс масштабного сокращения объемов предоставляемой им иностранной помощи", - написал глава США в микроблоге.

На прошлой неделе американский президент обвинил три центрально-американские страны в том, что они не борются с оттоком населения, провоцируя массовую незаконную миграцию в США через территорию Мексики. Тогда Трамп пригрозил, что может направить войска для усиления контроля на американо-мексиканскую границу.

Перед этим сообщалось, что в сторону южной границы Соединенных Штатов движется "караван мигрантов", в составе которого насчитывается около четырех тысяч человек.

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Теги: США, Америка, Мексика, помощь, Гондурас, Трамп, мигранты, нелегальная миграция, Гватемала, Дональд Трамп, Сальвадор, нелегальные мигранты, Финансовая помощь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BabaYul    22.10.2018, 20:19
Оценка:  0
BabaYul
Это называется обратная пропорциональность. Чем меньше объемы финансовой помощи Гватемале, Сальвадору и Гондурасу тем больше мигрантов из этих стран марширует в США.
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