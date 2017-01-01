Умер один из основателей Benetton

Предприниматель скончался после продолжительной болезни. За несколько дней до смерти его госпитализировали в городе Тревизо.

Один из основателей итальянской группы компаний Benetton Group Джильберто Бенеттон скончался в понедельник в возрасте 77 лет, сообщает агентство ANSA.

По данным агентства, предприниматель скончался после продолжительной болезни. За несколько дней до смерти его госпитализировали в городе Тревизо из-за пневмонии.

Бенеттон был вице-президентом подконтрольной семье Бенеттон финансовой компании Edizione, кейтеринговой компании Autogrill, а также советником в Benetton Group, владельце оператора итальянских дорог Atlantia, инвестиционном банке Mediobanca, производителе автомобильных шин Pirelli & C. и страховой компании Allianz.

В рейтинге миллиардеров Forbes Бенеттон занимал 652-е место в мире и 12-е место в Италии.

В июле в возрасте 74 лет скончался младший из братьев-основателей Benetton - Карло.

Четверо детей семьи Бенеттон - Лучиано, Джулиана, Джильберто и Карло основали компанию Benetton Group для продажи одежды в 1965 году. В том же году открылся первый магазин Benetton в городе Беллуно в итальянской области Венето. Первый магазин марки за пределами Италии открылся в 1972 году в Париже.

Группа производит одежду под брендами United Colors of Benetton и Sisley.

Ранее американский девелопер, миллиардер и филантроп Алекс Спанос умер на 96 году жизни.

Скончался сооснователь Microsoft

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet