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В Стамбуле беглый заключенный с ножом напал на прохожих

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В настоящий момент мужчина задержан, медики оказывают помощь раненым. Двое получили тяжелые ранения.
Беглый заключенный устроил резню в Стамбуле
Беглый заключенный устроил резню в Стамбуле
ntv.com.tr

В Стамбуле в районе Кадыкей беглый заключенный с ножом напал на прохожих. В инциденте пострадали 11 человек, сообщает NTV.

По информации телеканала, преступника зовут Али Кардаш. Недалеко от мясной лавки он напал на женщину и ранил всех, кто пытался его остановить.

В настоящий момент мужчина задержан, медики оказывают помощь раненым. Двое получили тяжелые ранения.

Отмечается, что мужчин был судим шесть раз за разбой и кражи.

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Теги: Турция, заключенный, нападение, Стамбул, нож
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Источник: korrespondent.net

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