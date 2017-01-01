Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Пользователи сообщают о сбое в работе Instagram

Комментариев: 0
Проблемы с просмотром новостной ленты в Instagram испытывают 62% пользователей соцсети.
В работе Instagram произошел сбой
В работе Instagram произошел сбой

Сбой в работе социальной сети Instagram наблюдается по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

О неполадках сообщают пользователи из Великобритании, Германии, Греции, Испании, Италии, а также Австралии, США, Японии, стран Латинской Америки. 

Отмечается, что 62% из тех, кто сообщил о сбое, испытывают проблемы с просмотром новостной ленты, 20% не могут открыть сайт соцсети, 16% пользователей жалуются на проблемы со входом в учетную запись.

Напомним, 17 октября около 4.00 по киевскому времени произошел массовый сбой в работе YouTube по всему миру.

В работе Telegram произошел сбой

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: пользователи, соцсети, Instagram, сбой
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь