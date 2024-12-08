В США школьник ранил учителя ножом во время занятий

Учитель был госпитализирован и, как ожидается, поправится. Причина нападения устанавливается.

В Джорджии школьник во время занятий ранил учителя ножом nbcnews.com

Учащийся средней школы города Лилберн (штат Джорджия) был арестован в понедельник, 22 октября, за нападение с применением холодного оружия на преподавателя. Об этом сообщила телекомпания NBC со ссылкой на информацию, полученную от директора образовательного учреждения Райана Куина.

Школьник, имя которого не раскрывается, ударил преподавателя ножом прямо во время занятий. Учитель был госпитализирован и, как ожидается, поправится. После нападения он не потерял сознание и самостоятельно говорил с теми, кто первым подоспел на помощь.

Как подтвердил директор школы, нападавший "был немедленно взят под стражу", а "все остальные учащиеся находятся в безопасности". Причина нападения устанавливается.

Ранее в Германии полиция задержала подростка, который угрожал совершить нападение на школу и убить своих одноклассников.

Раненая школьником учительница находится в тяжелом состоянии

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