Дом Сороса пытались взорвать - СМИ
Неизвестный заложил бомбу в почтовый ящик дома миллиардера Джорджа Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк, США. Как сообщает The New York Times, взрывчатку обнаружил работник поместья.
По данным СМИ, он отнес находку в безлюдную местность, после чего рассказал о ней правоохранительным органам.
Саперы дистанционно уничтожили смертоносную посылку. Сам Сорос, являющийся, по утверждению СМИ, давней мишенью для ультраправых экстремистов, в момент инцидента дома отсутствовал.
Полиция передала расследование дела в ФБР.
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Ранее сообщалось, что фонд Сороса в связи с притеснениями в Венгрии переехал из этой страны в Германию.
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