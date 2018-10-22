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Дом Сороса пытались взорвать - СМИ

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В почтовом ящике дома американского миллиардера нашли взрывное устройство. Сам Сорос не живет в своей нью-йоркской резиденции.
Соросу подложили взрывчатку
Соросу подложили взрывчатку
The New York Times

Неизвестный заложил бомбу в почтовый ящик дома миллиардера Джорджа Сороса в округе Уэстчестер штата Нью-Йорк, США. Как сообщает The New York Times, взрывчатку обнаружил работник поместья.

По данным СМИ, он отнес находку в безлюдную местность, после чего рассказал о ней правоохранительным органам.

Саперы дистанционно уничтожили смертоносную посылку. Сам Сорос, являющийся, по утверждению СМИ, давней мишенью для ультраправых экстремистов, в момент инцидента дома отсутствовал.

Полиция передала расследование дела в ФБР.

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Ранее сообщалось, что фонд Сороса в связи с притеснениями в Венгрии переехал из этой страны в Германию.

 

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Теги: США, бомба, Нью-Йорк, Джордж Сорос, Сорос, взрывчатка, миллиардер, покушение, миллиардеры
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Источник: korrespondent.net

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