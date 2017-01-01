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На Тайване произошло сильное землетрясение

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По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение, произошедшее рано утром во вторник, оценивается как "разрушительное".
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана
Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана
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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана в 74 км к востоку от прибрежного города Хуалянь на Тайване. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиала Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 7.34 по киевскому времени во вторник, имел координаты 24,01 градуса северной широты и 122,32 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

Индонезия оценила ущерб от землетрясения и цунами

Ранее сообщалось, что два мощных землетрясения произошли у тихоокеанского побережья Канады.

 

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Теги: Индонезия, стихия, землетрясение, стихийное бедствие
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Источник: Интерфакс

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