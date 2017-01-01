На Тайване произошло сильное землетрясение

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение, произошедшее рано утром во вторник, оценивается как "разрушительное".

Землетрясение магнитудой 5,8 произошло в акватории Тихого океана в 74 км к востоку от прибрежного города Хуалянь на Тайване. Об этом сообщает Алтае-Саянский филиала Единой Геофизической службы РАН.

По данным оперативной обработки Алтае-Саянского филиала, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 7.34 по киевскому времени во вторник, имел координаты 24,01 градуса северной широты и 122,32 градуса восточной долготы.

По интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как "разрушительное".

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