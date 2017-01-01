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На фабрике в Мексике из-за взрыва эвакуировали две тысячи человек

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В результате взрыва на алкогольной фабрике в мексиканской столице пострадал один человек., жертв нет.
Власти еще не прокомментировали причины взрыва
Власти еще не прокомментировали причины взрыва
twitter.com/FaustoLugo

В Мехико произошел взрыв и пожар на фабрике по производству алкоголя. Об этом сообщил руководитель службы гражданской обороны Мехико Фаусто Луго на своей странице в Twitter.

"Пожар на алкогольной фабрике уже под контролем пожарных, один человек ранен, две тысячи человек эвакуированы", - написал он.

Как уточняют местные СМИ, на фабрике взорвался баллон с алкоголем. Власти еще не прокомментировали причины взрыва.

Жертвами взрыва на фабрике в Китае стали около 20 человек

Ранее в результате взрывов на фабрике фейерверков в Мексике погибли 24 человека.

 

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Теги: алкоголь, Мехико, Мексика, взрыв, эвакуация, фабрика, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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