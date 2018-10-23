Сенцов получит премию Сахарова - журналист

Украинского режиссера на премию Сахарова номинировала Европейская народная партия, крупнейшая фракция в Европейском парламенте.

Большинство в Европарламенте поддерживает кандидатуру Сенцова Кадр из видео

Украинский режиссер Олег Сенцов, скорее всего, получит премию Сахарова, которую вручает Европейский парламент 25 октября. Об этом сообщил брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter во вторник, 23 октября.

"Выглядит очень вероятно, что Сенцов получит премию Сахарова-2018 в этот четверг. Насколько мне известно, его кандидатуру поддержат ECR и ALDE вместе с EНП, которая его номинировала", - написал корреспондент.

На премию также претендуют организации, которые спасают мигрантов в Средиземном море, а также марокканский активист Нассер Зефзафи.

Напомним, Сенцова на премию Сахарова номинировала Европейская народная партия (ЕНП), крупнейшая фракция в Европейском парламенте.

Премия Сахарова за свободу мнения является ежегодной наградой Европейского парламента. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

Напомним, 18 сентября Верховная Рада приняла постановление о выдвижении Олега Сенцова на соискание Нобелевской премии мира. Документ подписал спикер парламента Андрей Парубий.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet