Два неизданных рассказа Эрнеста Хемингуэя готовят к печати

Оба рассказа были написаны еще в 1950 годах, однако впервые будут опубликованы только летом 2019 года.

Два рассказа американского писателя Эрнеста Хемингуэя, которые ранее не издавались, будут опубликованы летом 2019 года. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщило агентство Associated Press.

Распорядитель литературного наследия писателя Майкл Катакис рассказал, что рассказы Монумент и Страна индейцев и армия белых, которые были написаны в 1950-тых годах, войдут в новое издание романа По ком звонит колокол.

Кроме того, в специальное издание войдет рассказ Комната на стороне сада, который был практически неизвестен среди читателей, пока в 2018 году его не опубликовал журнал Strand Magazine.

Точная дата выхода нового издания романа в данный момент не известна.

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