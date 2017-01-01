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Два неизданных рассказа Эрнеста Хемингуэя готовят к печати

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Оба рассказа были написаны еще в 1950 годах, однако впервые будут опубликованы только летом 2019 года.
Два неизданных рассказа Эрнеста Хемингуэя опубликуют летом 2019
Два неизданных рассказа Эрнеста Хемингуэя опубликуют летом 2019
npr.org

Два рассказа американского писателя Эрнеста Хемингуэя, которые ранее не издавались, будут опубликованы летом 2019 года. Об этом в понедельник, 22 октября, сообщило агентство Associated Press.

Распорядитель литературного наследия писателя Майкл Катакис рассказал, что  рассказы Монумент и Страна индейцев и армия белых, которые были написаны в 1950-тых годах, войдут в новое издание романа По ком звонит колокол.

Кроме того, в специальное издание войдет рассказ Комната на стороне сада, который был практически неизвестен среди читателей, пока в 2018 году его не опубликовал журнал Strand Magazine.

Точная дата выхода нового издания романа в данный момент не известна.

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Теги: литература, книга, хэмингуэй, рассказ
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Источник: korrespondent.net

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