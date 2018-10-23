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Журналистам РФ запретили сравнивать бойню в Керчи с Колумбайном - СМИ

Спецтема: Расстрел в Керчи
Комментариев: 2
Власти опасаются, что жуткий кровавый "флешмоб" может иметь новые повторения.
Знакомые Рослякова утверждают, что тот смотрел видео про нападения в школах США
Знакомые Рослякова утверждают, что тот смотрел видео про нападения в школах США
Mash

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Российским СМИ запретили сравнивать бойню в Керчи, произошедшую 17 октября 2018 года, со стрельбой в американской школе Колумбайн, которая случилась в 1999 году. 

Об этом сообщает ресурс Проект в Telegram, передает Апостроф.

Данный запрет донесли до сотрудников руководители информационных агентств и телеканалов.

“На утренней летучке 18 октября было сказано, что проводить аналогии с Колумбайном запрещено. Другой редактор одного из крупнейших агентств рассказал, что журналистов попросили “не нагнетать“ и “не привязываться к Колумбайну“ в текстах“, - говорится в сообщении с отсылкой на слова одного из редакторов росСМИ.

Однако известно, что сам преступник - Владислав Росляков, устроивший массовое убийство в колледже - подражал трагедии в Колумбайне: убийцы были одет в похожую одежду, а также совпадали места закладки взрывчатки и детали самоубийства.

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Такое решение мотивировали тем, что излишняя популяризация этой темы может спровоцировать новые трагедии. Сейчас в выпусках новостей всех основных российских каналов Колумбайн действительно не упоминался.

Об американской трагедии в эти дни сказали всего три раза и не в новостных программах, а в передачах с участием гостей (один раз в эфире России 1 в программе 60 минут и по разу на ТВЦ и России-24).

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“На лентах агентств и сайтах телеканалов Колумбайн также почти не фигурирует в связке с нападением в Керчи. Колумбайн появляется один раз и только на ленте ТАССа, который цитировал главу думского комитета по безопасности Василия Пискарева“, - говорится в сообщении.

Напомним, 17 октября в политехническом колледже Керчи произошли стрельба и взрывы. Погиб 21 человек, около 50 получили ранения, некоторые до сих пор находятся в тяжелом состоянии. По официальной версии, бойню устроил 18-летний студент колледжа Владислав Росляков и он якобы покончил с собой. 

Как сообщалось, в 2011 году США отметили десятую годовщину трагедии в школе Колумбайн.

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Теги: Керчь, Крым, убийство, Колумбайн, Россия
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Комментариев (2)
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Sinobi-life    23.10.2018, 12:49
Оценка:  0
Sinobi-life
Столько ляпов уже выложили,что больше решили не позориться!!!
ruslanmx    23.10.2018, 12:49
Оценка:  +1
ruslanmx
"На России-1 взяли интервью у погибшей в Керчи"- название ролика на тюбе, посмотрите,как раз по теме.
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