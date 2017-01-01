СМИ узнали о "газовых" уступках Меркель Трампу

Немецкий канцлер согласилась найти деньги на строительство в Германии терминала для сжиженного природного газа из США.

Главной уступкой канцлера Германии Ангелы Меркель президенту США Дональду Трампу, который пытается ослабить позиции России на крупнейшем в Европе энергетическом рынке, стало предложение правительственной поддержки усилиям, направленным на появление американского газа в Германии. Об этом пишет издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации издания, в этом месяце Меркель на закрытом завтраке с депутатами сообщила о решении правительства взять на себя часть финансирования строительства терминала для сжиженного природного газа (СПГ) из США, который будет расположен на севере Германии.

Проект был остановлен в течение многих лет, но Трамп активно лоббировал его в Европе, чтобы увеличить объемы закупленного в США сжиженного газа и уменьшить энергетическую зависимость Европы от России. Германия получает большую часть своего газа из России, и попытки США открыть свой рынок для американских компаний зашли в тупик из-за отсутствия государственной поддержки, пишет издание.

Меркель сказала депутатам, что решение о софинансировании терминала для СПГ является "стратегическим" и может окупиться в долгосрочной перспективе. Пресс-секретарь правительства Германии сообщил изданию, что этот шаг был сделан из-за экономических интересов Германии, а не под давлением США.

Меньше чем через неделю после общения Меркель с депутатами была подана одна из первых заявок на государственную помощь для строительства терминала в городе Штаде недалеко от Гамбурга.

Несколько чиновников из США и Германии считают, что Берлин надеется благодаря поставкам американского газа решить длительный торговый спор с Вашингтоном. Еще одна мотивация - надежда избежать введения американских санкций из-за строительства газопровода Северный поток-2.

Ранее в Берлине заявили, что США должны расширить свои каналы поставок, если хотят продавать Европе больше сжиженного природного газа.

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