В Черном море нашли 2400-летний древнегреческий корабль

Судно длиной 23 метра найдено в 50 милях от побережья Болгарии.

В Черном море обнаружили уникальную находку. Древнегреческий корабль, чей возраст, согласно исследованиям, составляет 2400 лет, нашли в 50 морских милях от Болгарского побережья.

Об этом во вторник, 23 октября, сообщает Эспрессо со ссылкой на издание The Guardian.

Археологи нашли судно с мачтой, штурвалом и другими частями, которые прекрасно сохранились на глубине чуть более 2 км. Органические материалы сохранились на такой глубине благодаря недостатку кислорода.

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“Я никогда не думал, что такое возможно - корабль остался нетронутым, пролежав под толщей воды в 2 километра“, - сказал главный исследователь команды проекта морской археологии Черного моря, которая обнаружила судно, профессор Джон Адамс.

По словам Адамса, это значительно изменит представление людей о кораблестроение и судоходстве древнего мира.

Археологи считают, что найденный корабль, который затонул, был торговым судном. Такое судно можно увидеть на древних греческих вазах, например на “вазе сирен“, хранящейся в Британском музее.

На вазе, которая датируется тем же периодом, что и найденный корабль, изображено похожее судно Одиссея. На вазе герой поэмы Гомера изображен привязанный к мачты корабля, чтобы устоять перед песнями сирен.

Археологи взяли небольшой кусочек судна в университет Саутгемптона на углеродный анализ и он показал, что корабль датируется 400 годом до н.э.

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Так, было доказано, что это самый старый затонувший корабль, который остался в нетронутом состоянии, известный человечеству. Но в дальнейшем исследователи не намерены поднимать судно на поверхность.

Во время трехлетнего исследования глубин Черного моря команда болгарские и британские морскех археологи нашли 60 затонувших кораблей Они обнаружили казацкие корабли XVII века, римские торговые суда и корабль из классического периода.

Проект, команда которого состоит из морских археологов и ученых из Британии, Болгарии, Швеции, США и Греции, имеет целью исследовать влияние изменения уровня моря в древние времена.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черном море обнаружили парусник древних римлян.