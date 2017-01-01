Авто с премьером Словакии сбило оленя, есть пострадавшие
Автомобиль главы правительства Словакии Петера Пеллегрини столкнулся с оленем на трассе между населенными пунктами Попрад и Велька Ломница.
Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини попал в ДТП. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает Словацкое радио.
Указано, что автомобиль главы правительства столкнулся с оленем на трассе между населенными пунктами Попрад и Велька Ломница.
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"Небольшие травмы в результате аварии получил водитель Пеллегрини, сам премьер не пострадал", - говорится в сообщении.
Отмечается, что словацкий политик направлялся на выездное заседание правительства в город Кежмарок.
Как сообщалось 23 октября, олень сильно травмировал монаха Почаевской Лавры.
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