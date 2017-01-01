Авто с премьером Словакии сбило оленя, есть пострадавшие

Автомобиль главы правительства Словакии Петера Пеллегрини столкнулся с оленем на трассе между населенными пунктами Попрад и Велька Ломница.

Петер Пеллегрини в ДТП не пострадал commons.wikimedia.org

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини попал в ДТП. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает Словацкое радио.

Указано, что автомобиль главы правительства столкнулся с оленем на трассе между населенными пунктами Попрад и Велька Ломница.

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"Небольшие травмы в результате аварии получил водитель Пеллегрини, сам премьер не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что словацкий политик направлялся на выездное заседание правительства в город Кежмарок.

Как сообщалось 23 октября, олень сильно травмировал монаха Почаевской Лавры.