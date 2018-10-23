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Трамп обещает защищать права трансгендеров

Комментариев: 4
Глава США обещает защищать права трансгендеров и других сексуальных меньшинств не хуже остальных граждан.
Президент США Дональд Трамп обещает защищать права трансгендеров
Президент США Дональд Трамп обещает защищать права трансгендеров

Президент США Дональд Трамп пообещал защищать права трансгендеров и других сексуальных меньшинств так же, как и права всех остальных людей. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает Reuters.

Отмечено, что его заявление последовало за публикацией статьи в The New York Times, в которой говорилось, что американская администрация намерена добиться того, чтобы половая принадлежность человека закреплялась за ним при его рождении навсегда. Это означало бы, что далее в течение всей жизни он не смог бы изменить пол в своих документах.

Ранее в Нидерландах выдали первый паспорт, в котором указан нейтральный пол.

В конце июня Конституционный суд Австрии постановил, что власти должны позволять гражданам указывать в документах третий пол. В ноябре 2017 суд постановил закрепить понятие третьего пола в книге регистрации актов гражданского состояния страны.

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Теги: Права человека, США, геи и лесбиянки, ЛГБТ, Трамп, трансгендер, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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Kraftrek    23.10.2018, 19:28
Оценка:  +1
Kraftrek
Поднимаю бокал вина за Вас, Дональд Джон Трамп!
ЯR    23.10.2018, 18:47
Оценка:  +3
ЯR
Огромное спасибо, господин Трамп! К сожалению многие не правильно понимают суть и не желают потратить немного времени и усилий, что бы хотя бы немного разобраться в вопросе. Я честно признаюсь, я бисексуал, и мне очевидно, тяжело полностью понять геев, но к счастью мы разумные люди.
ЯR    23.10.2018, 18:49
Оценка:  +3
ЯR
У нас есть все возможности и основания представить общую картину происходящего, а она такова, что у все равны в правах по умолчанию. Мы неможем себе позволять несправедливость, потому, что мы начинаем лгать сами себе и это огромная проблема для общества. Пора это прекращать. Свободу среднему полу!
ЯR    23.10.2018, 18:54
Оценка:  +3
ЯR
Так же огромное спасибо Леди Гаге, за вчерашний твит, думаю он имел значение. И всем тем, кто честно и искренне боролся за справедливость, я думаю это очень хорошие люди.
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