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Сеул подписал Пхеньянскую декларацию

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В Южной Корее надеются, что декларация поможет ускорить ядерное разоружение Корейского полуострова и снизит военную напряженность.
В Сеуле ратифицировали Пхеньянскую декларацию
В Сеуле ратифицировали Пхеньянскую декларацию

Кабинет министров Южной Кореи поддержал Пхеньянскую декларацию о сближении двух стран. Соответствующий документ был подписан во вторник, 23 октября, сообщает южнокорейское агентство Уonhap.

Выступая на заседания правительства, Мун Чжэ Ин заявил, что декларация поможет ускорить ядерное разоружение Корейского полуострова и снизит военную напряженность.

В сентябре на третьем межкорейском саммите декларацию подписали президент Республики Корея Мун Чжэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын.

Третий межкорейский саммит состоялся в Пхеньяне. По его итогам лидеры КНДР и Южной Кореи договорились воссоединить железную дорогу через полуостров, демонтировать северокорейские испытательные полигоны, а также открыть постоянно действующий центр встреч для разделенных Корейской войной семей.

Напомним, накануне КНДР и Южная Кореи договорились об отводе оружия с границы.

 

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Теги: Северная Корея, Южная Корея, КНДР, Сеул, декларация
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Источник: korrespondent.net

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