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В РФ согласовали урегулирование кризиса с Советом Европы

Комментариев: 1
Возникшая кризисная ситуация вызвана "противоправными дискриминационными мерами" ПАСЕ в отношении российской делегации, считают в Москве.
В РФ согласовали урегулирование кризиса с Советом Европы
Сайт МИД РФ

В Министерстве иностранных дел России заявили, что на заседании во вторник, 23 октября, были согласованы шаги по урегулированию кризисной ситуации в Совете Европы. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

"Согласованы дальнейшие шаги Российской Федерации, направленные на урегулирование кризисной ситуации на основе всестороннего соблюдения всеми государствами-членами Совета Европы требований его устава", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участники заседания рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия России с СЕ. В ведомстве подчеркнули, что возникшая кризисная ситуация вызвана "противоправными дискриминационными мерами" ПАСЕ в отношении российской делегации.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что российская делегация не вернется к работе в ПАСЕ в следующем году.

В МИД РФ считают, что возможности для преодоления кризиса в отношениях с ПАСЕ еще существуют.

 

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Теги: Россия, ПАСЕ, МИД РФ, Совет Европы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
user10033    23.10.2018, 18:49
Оценка:  -2
user10033
когда начинается парламенткая говорильня - она всегда в пользу малых стран (которые
действовать не могут) и против сильных старн.
Поэтому России выгоднее выйти из СЕ чем там оставаться.
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