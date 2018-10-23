В РФ согласовали урегулирование кризиса с Советом Европы

Возникшая кризисная ситуация вызвана "противоправными дискриминационными мерами" ПАСЕ в отношении российской делегации, считают в Москве.

В Министерстве иностранных дел России заявили, что на заседании во вторник, 23 октября, были согласованы шаги по урегулированию кризисной ситуации в Совете Европы. Об этом говорится на сайте МИД РФ.

"Согласованы дальнейшие шаги Российской Федерации, направленные на урегулирование кризисной ситуации на основе всестороннего соблюдения всеми государствами-членами Совета Европы требований его устава", - говорится в сообщении.

Как отмечается, участники заседания рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего взаимодействия России с СЕ. В ведомстве подчеркнули, что возникшая кризисная ситуация вызвана "противоправными дискриминационными мерами" ПАСЕ в отношении российской делегации.

Ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что российская делегация не вернется к работе в ПАСЕ в следующем году.

В МИД РФ считают, что возможности для преодоления кризиса в отношениях с ПАСЕ еще существуют.

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