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Путин предложил Трампу встретиться в Париже

Комментариев: 1
Владимир Путин заявил, что хотел бы прямого диалога с американским лидером Дональдом Трампом в ближайшее время.
Путин предложил Трампу встретиться
Путин предложил Трампу встретиться

Президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы прямого диалога с американским лидером Дональдом Трампом в ближайшее время. Об этом он сказал во вторник, 23 октября, во время встречи с Советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном, пишет Reuters.

По словам Путина, встреча могла бы состояться на полях международных мероприятий, например, в Париже.

Также, как пишет Газета, Путин выразил удивление в связи с "недружественными шагами американской стороны".

"Для нас, честно скажу, иногда удивительно видеть, как Соединенные Штаты предпринимают в отношении России абсолютно ничем не спровоцированные шаги, которые мы не можем назвать дружественными", - сказал Путин.

По его словам, российские власти практически не отвечают ни на один шаг со стороны США, в то время как американская сторона продолжает недружественные действия в отношении России.

Как сообщалось, во время визита в Москву Болтон обсудил с секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым соглашения о вооружении и ситуацию в Сирии.

Ранее встреча президентов России и США прошла 16 июля в Хельсинки. Путин и Трамп общались тет-а-тет более двух часов, а позже приняли участие в переговорах в расширенном составе. 

 

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Теги: Россия-США, США, Путин, Париж, встреча, Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Letohradek    23.10.2018, 20:14
Оценка:  0
Letohradek
Ну вот ... а расияне утверждают, что Путя никогда не ляжет под Америку Сам напрашивается!
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