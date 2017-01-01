В Мексике эвакуированы тысячи человек из-за приближающегося урагана

Ураган Уилла приблизился мексиканскому курортному городу Масатлан. В связи с угрозой проведена эвакуация.

Сформировавшийся в Тихом океане ураган Уилла приблизился к известному мексиканскому курортному городу Масатлан. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает Reuters.

Отмечается, что в связи с угрозой обрушения урагана 4 категории на тихоокеанском побережье Мексики эвакуировали тысячи человек.

Скорость ветра внутри урагана достигает 241 км в час.

Как сообщалось, сформировавшийся в Тихом океане тропический шторм Уилла усилился до урагана.

Напомним, 8 октября ураган Майкл достиг южного побережья США. По последним данным, жертвами урагана Майкл стали 36 человек.

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