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В Мексике эвакуированы тысячи человек из-за приближающегося урагана

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Ураган Уилла приблизился мексиканскому курортному городу Масатлан. В связи с угрозой проведена эвакуация.
Ураган приблизился к мексиканскому курортному городу
Ураган приблизился к мексиканскому курортному городу

Сформировавшийся в Тихом океане ураган Уилла приблизился к известному мексиканскому курортному городу Масатлан. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает Reuters.

Отмечается, что в связи с угрозой обрушения урагана 4 категории на тихоокеанском побережье Мексики эвакуировали тысячи человек.

Скорость ветра внутри урагана достигает 241 км в час.

Как сообщалось, сформировавшийся в Тихом океане тропический шторм Уилла усилился до урагана.

Напомним, 8 октября ураган Майкл достиг южного побережья США. По последним данным, жертвами урагана Майкл стали 36 человек.

 

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Теги: Мексика, ураган, шторм, эвакуация, Тихий океан
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Источник: korrespondent.net

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