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В Эстонии лихачам на дорогах предлагают записаться в доноры органов

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Чаще всего донорские органы получают от тех, кто погибает в дорожно-транспортных происшествиях.
Полиция Эстонии призвала водителей-лихачей записаться в доноры органов
Полиция Эстонии призвала водителей-лихачей записаться в доноры органов
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В Эстонии полиция начала раздавать автомобильным лихачам листовки с предложением стать донорами органов, сообщает Интерфакс.
 
"На некоторых превышающих предельную скорость водителей не действует ни беседа, ни наказание. Цель этих карточек – заставить водителя задуматься о возможном последствии своего поведения. Если водитель решил, что постоянное превышение скорости – его образ жизни, то мы советуем ему заполнить волеизъявление для пожертвования своих органов и тканей, если спешка будет иметь для него самые тяжелые последствия", – рассказала ведущий работник охраны правопорядка департамента полиции и погранохраны Сирле Лойго.
 
По ее словам, большая часть донорских органов получена от людей, которые погибли в дорожно-транспортных происшествиях.

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Теги: Эстония, водитель, донорство, донор, доноры
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Источник: korrespondent.net

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