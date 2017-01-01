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В Сирии освободили из плена японского журналиста

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Освобожденный из плена Аль-Каиды японский журналист Дзюмпей Ясуда в настоящее время находится в Турции.
Японский журналист Дзюмпэй Ясуда три года провел в плену в Сирии
Японский журналист Дзюмпэй Ясуда три года провел в плену в Сирии
twitter.com

В Сирии освобожден японский журналист Дзюмпэй Ясуда, который три года назад был захвачен в плен террористами из Аль-Каиды, сообщает Anadolu Agency.
 
Представитель правительства Японии Есихидэ Суга рассказал, что в данное время 44-летний журналист находится в бюро по приему мигрантов в турецком районе Антакья. 
 
"В настоящее время ожидается подтверждение от властей Японии является ли данное лицо японским журналистом Дзюмпэем Ясуда, который в 2015 году нелегально перешел через территорию Турции в Сирию, где был захвачен в заложники", – говорится в заявлении администрации турецкой провинции Хатай.
 
Японский журналист Дзюмпей Ясуда въехал в Сирию через территорию Турции в 2015 году, где и был захвачен в заложники террористами из Аль-Каида. За освобождение журналиста боевики просили 10 миллионов долларов, но правительство Японии отвергли это требование.

Напомним, ранее в Нигерии из плена Боко Харам освободили более 800 детей, а в Ливии из плена освободили четырех украинцев.

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Теги: Япония, Аль-Каида, Сирия, журналист, плен
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Источник: korrespondent.net

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