В Сирии освободили из плена японского журналиста

Освобожденный из плена Аль-Каиды японский журналист Дзюмпей Ясуда в настоящее время находится в Турции.

Японский журналист Дзюмпэй Ясуда три года провел в плену в Сирии twitter.com



В Сирии освобожден японский журналист Дзюмпэй Ясуда, который три года назад был захвачен в плен террористами из Аль-Каиды, сообщает

В Сирии освобожден японский журналист Дзюмпэй Ясуда, который три года назад был захвачен в плен террористами из Аль-Каиды, сообщает Anadolu Agency

Представитель правительства Японии Есихидэ Суга рассказал, что в данное время 44-летний журналист находится в бюро по приему мигрантов в турецком районе Антакья.



"В настоящее время ожидается подтверждение от властей Японии является ли данное лицо японским журналистом Дзюмпэем Ясуда, который в 2015 году нелегально перешел через территорию Турции в Сирию, где был захвачен в заложники", – говорится в заявлении администрации турецкой провинции Хатай.



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