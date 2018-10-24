В обрушение эскалатора в Риме: украинцы есть среди пострадавших

В результате аварии эскалатора на станции Repubblica в римском метро якобы были госпитализированы четверо граждан Украины.

В результате аварии эскалатора на станции Repubblica в римском метро, по уточненным данным, пострадали и были госпитализированы четверо граждан Украины.

Об этом заявил поверенный в делах посольства России в Италии Максим Бурляй, передает в среду, 24 октября, РИА Новости.

“Медики госпитализировали четырех граждан Украины“, - отметил он.

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Российский дипломат также рассказал, что, по уточненным данным, в шести лечебных учреждениях Рима сейчас находятся 15 россиян, трое из них - в тяжелом состоянии.

“Список всех пострадавших сформирован, со всеми наши дипломаты вступили в непосредственный контакт“, - добавил Бурляй.

Напомним, авария эскалатора на станции Repubblica произошла накануне матча московского ЦСКА и Ромы в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА. Поломка произошла в час пик - около 19:00 по местному времени (20:00 по киевскому времени). Эскалатор набрал большую скорость, а потом резко остановился. Люди, чтобы не упасть, прыгали в центральную часть эскалатора, другие, чтобы замедлить падение, цеплялись за перила.

При этом сообщалось, что травмы получили 30 человек, семеро из них находятся в тяжелом состоянии.