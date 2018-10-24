В Молдове задержали пять судей и прокурора, подозреваемых в коррупции

Юристов обвиняют в получении взяток в особо крупных размерах. По данным следствия, посредником в получении взяток были адвокат и прокурор.

Сотрудники Антикоррупционной прокуратуры Молдовы задержали 10 человек, среди которых пять судей, прокурор, адвокат, юридический инспектор, врач и один из обвиняемых по уголовному делу. Об этом в среду, 24 октября, сообщает Укринформ.

Отмечается, что все задержанные подозреваются в коррупции.

"Процедура уголовного преследования была начата по инициативе генерального прокурора Молдовы Эдуарда Харунжена. Задержанные (трое судей апелляционной палаты и двое из суда Центрального сектора Кишинева) подозреваются в получении взяток в особо крупных размерах. В обмен на деньги, судьи выносили оправдательные приговоры", - заявили в Генеральной прокуратуре Молдовы.

Отмечается также, что посредниками в получении взяток были адвокат и прокурор, а сбором денег занимались врач и один из обвиняемых, проходящих по уголовному делу. На обнародованном генпрокуратурой видео показано, как один из судей распределяет денежные средства.

Следствие продолжается.

Напомним, несколькими днями ранее в Киеве чиновника задержали на взятке в 650 тысяч гривен.

А в Сумской области на взятке задержали четырех сотрудников полиции.

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