В США от опасного вируса умерли шесть детей
В США в штате Нью-Джерси от опасного аденовируса, который поражает органы дыхания, умерли, по меньшей мере, шесть детей в учреждении медицинского типа, а еще 12 человек заболели. Об этом во вторник, 23 октября, сообщил телеканал CNN.
Отмечено, что заражение произошло в Центре ухода и реабилитации Ванаку в Хаскелле (Нью-Джерси). При этом умершие дети были разного возраста.
Также известно, что еще 12 человек были заражены в медицинском центре.
Как сообщается, на данный момент учреждению запретили принимать пациентов из-за вспышки болезни.
Сейчас по факту заражения и многочисленных летальных случаев проводится расследование.
Ранее в Украине за девять месяцев 2018 года было зарегистрировано семь случаев заболевания дифтерией.
Перед этим сообщалось, что в Украине показатели заболеваемости корью за неделю выросли на 28%, причем преимущественно болеют дети.
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