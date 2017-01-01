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Елизавета II впервые высказалась о Brexit

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Королева заявила, что Соединенное Королевство сейчас стремится к "новому партнерству" с Европой.
Королева Елизавета II прокомментировала Brexit
Королева Елизавета II прокомментировала Brexit

Королева Великобритании Елизавета II впервые публично высказалась относительно предстоящего Brexit. Об этом в среду, 24 октября, сообщает The Daily Express.

Отмечается, что заявление королева сделала во время беседы с королем Нидерландов Виллемом-Александром.

По словам Елизавета II, Соединенное Королевство стремится к "новому партнерству" с Европой. Она подчеркнула, что ценности, которые разделают Великобритания и Нидерланды, являются "величайшим достоянием" страны.

Несколькими днями ранее Тереза Мэй заявила о почти полной готовности Brexit. В то же время, по сообщениям СМИ, парламент Великобритании не успевает изменить законодательство до Brexit.

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Теги: ЕС, Великобритания, Елизавета II, Brexit
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Источник: korrespondent.net

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