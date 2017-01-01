В НАТО отреагировали на разрыв ракетного договора

Решение Вашингтона послы стран-участников Альянса обсудят на ближайшем заседании Совета НАТО.

Страны НАТО не намерены размещать больше ядерного оружия в Европе, заверил Столтенберг

Россия, вероятно, нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности, а США полностью выполняют свои обязательства. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду, 24 октября, передает ТАСС.

По его словам, страны НАТО считают договор РСМД очень важным. "Мы все также уверены в соблюдении США положений этого договора, а для действия договора одной стороны недостаточно", - сказал он, отвечая на вопрос о том, как повлияет выход США из договора на безопасность европейских стран. От прямого ответа на вопрос генсек уклонился, отмечает издание.

Он добавил, что последствия такого решения Вашингтона послы стран обсудят на ближайшем заседании Совета НАТО.

По словам Столтенберга, в альянсе не хотят новой гонки вооружений, но российская сторона должна придерживаться предусмотренных соглашением договоренностей.

"Я не предвижу, что в качестве ответа на новую российскую ракету союзники разместят больше ядерного оружия в Европе", - сказал Столтенберг.

Кроме того, Столтенберг заявил, что дата следующего заседания Совета Россия - НАТО пока не согласована, но консультации продолжаются.

"Как вы знаете, у нас было несколько встреч Совета за последнюю пару лет - после периода, когда такие встречи не проводились после 2014 года", - указал Столтенберг.

Напомним, на прошлой неделе президент Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ.

В свою очередь Россия обвинила США в "сломе" ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

В Кремле позже заявили, что Вашингтон пока не предпринимал никаких действий по выходу из договора о ракетах.

Договор РСМД не разрешает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с дальностью действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Документ был подписан в 1987 году.

Россия и США регулярно обвиняют друг друга в нарушении его условий.

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