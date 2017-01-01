В сторону США движется вторая колонна мигрантов

К границе Мексики с США направляется второй марш нелегальных мигрантов из стран Центральной Америки.

В сторону границы с США направляется второй марш нелегалов из стран Центральной Америки. Мигранты отправились из Гватемалы через территорию Мексики в направлении США, передает в среду, 24 октября, Reuters.

"Во вторник группа из более тысячи граждан центрально-американских государств отправилась из Гватемалы к мексиканской границе, после того как большой марш мигрантов, разгневанный американским президентом Дональдом Трампом, остановился на юге Мексики по пути к границе США", - говорится в сообщении.

Отмечено, что марш, участниками которого являются в основном мигранты из Гондураса, бегущие от насилия и бедности дома, сейчас находится в городе Хюкстла, штат Чиапас, примерно в 50 км к северу от границы Гватемалы и в 1800 км от границы США.

В то же время правительство Мексики заявило, что получило 1699 запросов на получение статуса беженца. По оценкам мексиканских властей, число участников марша составляет около 4500 человек.

Напомним, марш мигрантов из стран Центральной Америки в США, начавшийся с участием 200 человек, чуть более чем за неделю вырос до примерно 6000 участников.

Ранее Дональд Трамп пообещал сократить помощь государствам в Центральной Америке и назвал марш мигрантов в Мексике вызовом для своего государства, стремясь повысить шансы Республиканской партии на выборах в Конгресс 6 ноября.

На прошлой неделе американский президент обвинил три центрально-американские страны в том, что они не борются с оттоком населения, провоцируя массовую незаконную миграцию в США через территорию Мексики. Тогда Трамп пригрозил, что может направить войска для усиления контроля на американо-мексиканскую границу.

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