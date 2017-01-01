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Трамп назвал Ближний Восток "отвратительным местом"

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Дональд Трамп прокомментировал убийство саудовского журналиста.
Трамп: "Ближний Восток - отвратительное место"
Трамп: "Ближний Восток - отвратительное место"
EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп назвал Ближний Восток отвратительным местом, комментируя смерть саудовского журналиста Джамаля Хашогги и нарушения прав человека в Иране.

Об этом пишет Эспрессо со ссылкой на  The Hill.

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“Нет оправдания тому, что произошло с Саудовской Аравией. Никаких оправданий ... Но вы только посмотрите, это неблагополучная часть мира. Это отвратительное место. Это отвратительная часть мира“, - сказал президент журналистам в Овальном кабинете.

“Если вы посмотрите на другую сторону - Иран, то вы увидите, что они сделали людям много порочного и ужасного“, - добавил американский глава государства.

“Но если произошло то, что произошло, и если факты проверяются, значит, это очень плохо“, - сказал Трамп.

Трамп, тем не менее, защищал Саудовскую Аравию, называя страну “очень хорошим союзником“ и добавляя, что они “очень помогли нам с Израилем. Они финансировали много вещей“.

Напомним, ранее сообщалось,  что Турция и Саудовская Аравия договорились по делу о пропавшем журналисте. 

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Теги: Трамп, Саудовская Аравия, Ближний Восток
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