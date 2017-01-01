Мощный ураган смыл один из Гавайских островов

Остров Ист-Айленд полностью ушел под воду.

Спутниковые снимки острова, до и после урагана fws.gov

Мощьный ураган Валака полностью смыл остров Ист-Айленд, который входит в Гавайский архипелаг. Как сообщает Громадське, ученые обнаружили исчезновение отрова благодаря спутниковым снимкам.

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Чтобы оценить ситуацию на месте и, в частности, состояние коралловых рифов, к острову отправится группа исследователей.

Остров Ист-Айленд на северо-западе архипелага, площадью около 4,5 гектара, был незаселен, однако там проживали гавайские тюлени-монахи и зеленые черепахи, причем примерно половина популяции последних откладывали яйца именно на Ист-Айленд.

Непосредственно от шторма животные не пострадали, поскольку на тот момент они уже покинули район. Ученые надеются, что оба вида смогут пережить потерю важной для них территории, однако пока последствия урагана еще предстоит оценить.

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Климатолог университета штата Гавайи Чип Флетчер отметил, что, вероятно, в следующие несколько десятилетий остров так или иначе исчез бы из-за роста уровня Мирового океана.

Напомним, 23 октября сформировавшийся в Тихом океане ураган Уилла приблизился к известному мексиканскому курортному городу Масатлан. Тысячи человек эвакуированы.