Facebook и Twitter не обнаружили вмешательства Китая в выборы в США

Специалисты интернет-компаний пока не смогли найти следы возможного китайского вмешательства в американские выборы в Конгресс.

В Facebook и Twitter пока не нашли китайского вмешательства в выборы в Конгресс

Представители социальных сетей Facebook и Twitter заявили, что не обнаружили влияния Китая на промежуточные выборы в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября. Об этом в среду, 24 октября, сообщает Bloomberg.

В частности, в интернет-компаниях подчеркнули, что пока специалисты не смогли найти следы возможного китайского вмешательства в американские выборы.

В то же время в соцсетях предполагают, что Россия и Иран также могут предпринять попытки повлиять на выборы в Конгресс.

Ранее в разведке США заявляли, что Россия, Китай и Иран стремятся повлиять на промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2018 года. В ведомстве подчеркнули, что вмешательство в выборы может быть осуществлено через СМИ и социальные сети.

При этом отмечалось, что у ведомств пока нет доказательств существования нарушений инфраструктуры, которые могут быть использованы для подрыва процесса голосования и изменения результатов, но это не значит, что этих угроз не существует.

Напомним, социальная сеть Facebook заблокировала более 800 страниц и аккаунтов пользователей перед промежуточными выборами в Конгресс США, которые состоятся 6 ноября.

Перед этим вице-президент США Майк Пенс обвинил власти Китая во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс.

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