Обаме и Клинтон прислали по почте бомбы - СМИ

Взрывчатку нашли в доме Билла и Хиллари Клинтон, бомбу для Обамы нашли в его офисе.

Бомбы присланные Обаме, Клинтон и Соросу схожи между собой EPA/UPG

В доме бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря и кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон обнаружили бомбу. Об этом сообщает агентство Associated Press в Twitter.

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Дом Клинтонов находится в пригороде Нью-Йорка.

“Бомба найдена дома Хиллари и Билла Клинтона в пригороде Нью-Йорка“, - говорится в сообщении.

По данным СМИ, подозрительную посылку обнаружил работник, который занимается сортировкой почты. Мощность бомбы не уточняется.

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Также The New York Times сообщает, что в офисе бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне тоже нашли бомбу. Ее обнаружила также Секретная служба в утром.

В NYT отмечают, что пока не ясно, где именно были обнаружены устройства, отправленные Клинтонам и Обаме. Мощность бомбы, а также отправитель не уточняются.

Ранее сообщалось, что взрывчатку нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса.