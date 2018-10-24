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Обаме и Клинтон прислали по почте бомбы - СМИ

Комментариев: 2
Взрывчатку нашли в доме Билла и Хиллари Клинтон, бомбу для Обамы нашли в его офисе.
Бомбы присланные Обаме, Клинтон и Соросу схожи между собой
Бомбы присланные Обаме, Клинтон и Соросу схожи между собой
EPA/UPG

В доме бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря и кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон обнаружили бомбу. Об этом сообщает агентство Associated Press в Twitter.

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Дом Клинтонов находится в пригороде Нью-Йорка.

“Бомба найдена дома Хиллари и Билла Клинтона в пригороде Нью-Йорка“, - говорится в сообщении.

По данным СМИ, подозрительную посылку обнаружил работник, который занимается сортировкой почты. Мощность бомбы не уточняется.

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Также The New York Times сообщает, что в офисе бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне тоже нашли бомбу. Ее обнаружила также Секретная служба в утром.

В NYT отмечают, что пока не ясно, где именно были обнаружены устройства, отправленные Клинтонам и Обаме. Мощность бомбы, а также отправитель не уточняются.

Ранее сообщалось, что взрывчатку нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса.

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Теги: Хиллари Клинтон, Билл Клинтон, взрывчатка, бомба, почта, посылка, Барак Обама
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Комментариев (2)
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kapablankas    24.10.2018, 18:39
Оценка:  0
kapablankas
от Путина ????
Плазматикс    24.10.2018, 18:31
Оценка:  0
Плазматикс
Ужасно. Похоже на дело радикальных ортодоксов. Просто омерзительно.
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