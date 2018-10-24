Обаме и Клинтон прислали по почте бомбы - СМИ
В доме бывшего президента США Билла Клинтона и его супруги, бывшего госсекретаря и кандидата в президенты страны Хиллари Клинтон обнаружили бомбу. Об этом сообщает агентство Associated Press в Twitter.
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Дом Клинтонов находится в пригороде Нью-Йорка.
“Бомба найдена дома Хиллари и Билла Клинтона в пригороде Нью-Йорка“, - говорится в сообщении.
По данным СМИ, подозрительную посылку обнаружил работник, который занимается сортировкой почты. Мощность бомбы не уточняется.
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Также The New York Times сообщает, что в офисе бывшего президента США Барака Обамы в Вашингтоне тоже нашли бомбу. Ее обнаружила также Секретная служба в утром.
В NYT отмечают, что пока не ясно, где именно были обнаружены устройства, отправленные Клинтонам и Обаме. Мощность бомбы, а также отправитель не уточняются.
Ранее сообщалось, что взрывчатку нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса.