Европарламент поддержал запрет на одноразовый пластик

Парламентарии проголосовали за предложение Еврокомиссии о запрете на ватные палочки и одноразовую пластиковую посуду.

Европарламент большинством голосов одобрил введение запрета на одноразовую пластиковую продукцию. Соответствующее решение было принято в среду, 24 октября, сообщает DW.

В частности, под запрет попадает одноразовая пластиковая продукция, в частности, пластиковые трубочки, ватные палочки, тарелки, столовые приборы.

С предложением сократить использование одноразового пластика Еврокомиссия выступила в мае. Кроме того, в Еврокомиссии предлагают сократить использование пластиковых контейнеров для еды и стаканов.

В случае принятия закона производителей данной продукции могут обязать возместить ущерб экологии и сообщать потребителям о том, как на окружающую среду могут повлиять влажные салфетки, сигаретные фильтры, пластиковые упаковки и полиэтиленовые пакеты.

Теперь Теперь Еврокомиссия может начать переговоры со странами - членами Евросоюза о введении запрета.

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Напоним, с 1 января 2021 года в Молдове запретят одноразовую пластиковую посуду.

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