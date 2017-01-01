В Армении отклонили кандидатуру Пашиняна на пост премьера

Депутаты парламента Армении не избрали Никола Пашиняна на пост премьер-министра в первом туре голосования.

Парламент Армении на специальном заседании 24 октября не избрал Никола Пашиняна премьер-министром страны. Как сообщают Новости Армении, за кандидатуру политика никто не поддержал.

"Против" выступил один депутат, воздержались 11, всего для избрания было необходимо 53 голоса.

Действующий глава армянского правительства был единственным кандидатом. Его выдвинула парламентская фракция Елк, сформированная при участии партии Пашиняна Гражданский договор.

Второй тур голосования по выборам премьера в парламенте Армении состоится 1 ноября.

Напомним, 16 октября Пашинян объявил о своей отставке с поста премьера с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

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