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В Армении отклонили кандидатуру Пашиняна на пост премьера

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Депутаты парламента Армении не избрали Никола Пашиняна на пост премьер-министра в первом туре голосования.
Пашинян был единственным кандидатом
Пашинян был единственным кандидатом
twitter.com/Armenia_on_line

Парламент Армении на специальном заседании 24 октября не избрал Никола Пашиняна премьер-министром страны. Как сообщают Новости Армении, за кандидатуру политика никто не поддержал.

"Против" выступил один депутат, воздержались 11, всего для избрания было необходимо 53 голоса.

Действующий глава армянского правительства был единственным кандидатом. Его выдвинула парламентская фракция Елк, сформированная при участии партии Пашиняна Гражданский договор.

Второй тур голосования по выборам премьера в парламенте Армении состоится 1 ноября.

Напомним, 16 октября Пашинян объявил о своей отставке с поста премьера с целью роспуска парламента и проведения внеочередных парламентских выборов.

 

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Теги: Выборы, Армения, премьер-министр, голосование, парламент
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Источник: korrespondent.net

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