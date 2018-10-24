Папа Римский благословил игру, в которой нужно собирать святых

В Италии выпустили аналог игры Pokemon Go.

Католическая организация Fundacion Ramon Pane выпустила аналог игры Pokemon Go, в которой надо собирать святых, пишет Independent.

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Новая игра называется Follow JC Go (Следуйте за Иисусом Христом), она использует элемент “дополненной реальности“ - передвигаясь в реальном мире, вы также продвигаетесь в игре и взаимодействуете с различными объектами.

Однако вместо боев с покемонами в этой игре нужно отвечать на связанные с религией вопросы и набирать в команду библейских персонажей и святых.

Эта игра нацелена на религиозное воспитание: кроме ответов на вопросы, можно почитать, чем известен каждый персонаж игры и что он делал в реальном мире. “Все сегодня - общение и отношения у молодежи - проходит через смартфоны. Мы хотели быть там и предложить им образовательную видеоигру, которая является религиозной и интерактивной“, - отметил исполнительный директор Fundacion Ramon Pane Риккардо Грзона.

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Грзона добавил, что Папа Римский Франциск “не очень технологичный человек“, но поддержал идею игры. Он даже дал ей свое благословение.

Напомним, ранее сообщалось, что Папа Римский стал первым главой государства, который получил электронное резидентство Эстонии.

Также, суперкар Lamborghini Huracan, подаренный Папе Римскому Франциску, был продан за 715 тысяч евро на аукционе в Монако.