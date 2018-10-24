У Трампа отреагировали на рассылку бомб по почте

Рассылку посылок в Белом доме назвали "жестоким нападением" и пообещали наказать злоумышленников.

Информация о посылке с бомбой в Белый дом не подтвердилась

Белый дом считает попыткой жестокого нападения отправку посылок с бомбами экс-президенту Бараку Обаме и бывшему госсекретарю Хиллари Клинтон. Об этом заявила представитель Белого дома Сара Сандерс в среду, 24 октября, передает РИА Новости.

"Мы осуждаем недавнюю попытку жестокого нападения на президента Обаму, президента Клинтона, госсекретаря Клинтон и других публичных персон", - сказала Сандерс.

По ее словам, злоумышленники ответят перед законом во всей полноте.

Как сообщает Associated Press, в администрации президента Дональда Трампа заявили о попытках террора.

"Эти попытки нас терроризировать - отвратительны", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что посылку с бомбой также отправили в Белый дом. Источник CNN в Белом доме отметил, что устройство было похоже на те, что были отправлены Хиллари Клинтон и Бараку Обаме.

Собеседник телеканала сообщил, что все бомбы были работоспособны, хотя их конструкция и была примитивной.

Тем не менее, позже секретная служба США опровергла сообщения о перехвате подозрительной посылки, адресованной в Белый дом.

"На данный момент Секретная служба перехватила две подозрительные посылки: одна в Нью-Йорке и одна в Вашингтоне. Сообщения о третьей перехваченной посылке, адресованной в Белый дом, не соответствуют действительности", - сообщает Секретная служба в Twitter.

Отметим, днем ранее сообщалось, что взрывчатку нашли в почтовом ящике дома американского миллиардера Джорджа Сороса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet