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От Украины требуют полмиллиона евро за убитого на Донбассе журналиста

Комментариев: 6
Украина обязана в рамках Женевской конвенции о защите жертв войны защищать гражданское население в зоне конфликта.
Роккелли погиб в мае 2014 года, освещая войну на Донбассе
Роккелли погиб в мае 2014 года, освещая войну на Донбассе
Кадр из видео

Семья убитого на Донбассе итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелли требует от Украины компенсацию в размере 500 тысяч евро. Об этом говорится в документах Кабинета министров Украины, которыми располагает агентство Украинские новости.

Правительство 24 октября разрешило Министерству юстиции Украины провести в 2018 году закупку юридических услуг для участия в процессе по рассмотрению гражданского иска родственников Роккелли, который 31 июля был принят к рассмотрению судом итальянского города Павия.

Суд мотивировал решение начать процесс тем, что Украина обязана в рамках Женевской конвенции о защите жертв войны защищать гражданское население в зоне конфликта. Размер требуемой компенсации составляет 500 тысяч евро.

Кроме семьи погибшего, возмещения убытков от Украины требуют Национальная федерация СМИ Италии, Ассоциация журналистов Ломбардии и Ассоциация журналистов-фрилансеров Cesure Lab, среди основателей которой был погибший Роккелли.

Напомним, за девять месяцев 2018 года в мире были убиты 56 журналистов из-за профессиональной деятельности.

 

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Теги: Украина, Италия, смерть, журналистика, журналист, Журналисты, донбасс
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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Курилы-Япония    24.10.2018, 20:15
Оценка:  +1
Курилы-Япония
Он не был аккредитован, поехал самовольно т.е. нелегально, на свой страх и риск. И прилетело.
Так мы еще и сепарам, и казачкам и пр. "добрым молодцам" из-за паребрика мб "компенсацию?
Курилы-Япония    24.10.2018, 20:21
Оценка:  +1
Курилы-Япония
И да, каким боком этот итальянец относится к "гражданскому населению в зоне конфликта", у него Донецкая прописка?
    24.10.2018, 19:45
Оценка:  +2
Непонятно, как можно защитить население в условиях войны с Фашысстской Фэдэрацией!.. Логичнее спрос с рашки-пидо рашэнского гусударства-агрессора!
Терен4М    24.10.2018, 19:45
Оценка:  +3
Терен4М
Нех_й шаст_ть !
Здобуляка    24.10.2018, 19:42
Оценка:  -7
Здобуляка
Всё правильно.Убили-заплатите за убийство.
Letohradek    24.10.2018, 19:39
Оценка:  +3
Letohradek
Если этот суслик освещал "луган-донскуюскую правду", то и спрос с Луганды.
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