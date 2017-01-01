В Германии тысячи шахтеров протестовали против отказа от угля
В немецком Берггейм более 20 тысяч шахтеров вышли с акцией протеста, требуя защиты своих рабочих мест от планов поэтапного закрытия производства электроэнергии на угле. Как сообщает Deutsche Welle, демонстрацию организовали угольные профсоюзы IG BCE и Verdi.
Президент IG BCE Михаэль Вассилиадис был членом комиссии по углю с лета и призвал к более уважительному подходу к работникам шахт.
"В Германии около 100 тысяч рабочих мест зависят от производства электроэнергии на угле", - сказал он.
Как сообщает издание, правительственная комиссия по вопросам угля собралась на заседание в Берггейме, чтобы составить план закрытия производства.
График поэтапного закрытия и реализации федеральной помощи, которая оценивается в регионе в 1,5 млрд евро, ожидается до конца года.
Энергетический гигант RWE до сих пор добывает бурый уголь на трех открытых шахтах на территории федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия. На шахтах и местных электростанциях работают около 10 тысяч человек.
Поддержать протест приехали даже работники угольных районов восточной и центральной Германии.
Ранее в Луганской области горняки шахты имени Капустина ГП Лисичанскуголь провели забастовку под землей.
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