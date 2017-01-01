Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В офисе CNN нашли бомбу и конверт с белым порошком

Комментариев: 0
По предварительным данным ФБР, взрывное устройство является "трубной бомбой" (часть трубы, начиненная взрывчаткой).
В редакции СNN обнаружили действующее взрывное устройство и белый порошок
В редакции СNN обнаружили действующее взрывное устройство и белый порошок
CNN

В поступившей в центральный офис CNN посылке были найдены взрывное устройство и конверт с белым порошком. Об этом заявил начальник полиции Нью-Йорка Джим О'Нейл на пресс-конференции в среду, 24 октября.

"Мы такое видели раньше. Мы видели и хуже. Нас не запугать, и мы привлечем к ответственности этих правонарушителей (отправивших посылку)", - сказал он.

Ранее в среду была проведена эвакуация сотрудников Тайм-Уорнер-Центра, в котором находится штаб-квартира CNN. Здание центра оцеплено полицией.

Посылки с взрывными устройствами были также направлены Биллу и Хиллари Клинтон, Бараку и Мишель Обаме, бывшему генпрокурору США Эрику Холдеру.

До этого посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, СМИ, бомба, CNN, взрывчатка, посылка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь