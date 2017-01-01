В Париже умер писатель и диссидент Анатолий Гладилин

Писатель умер на 84 году жизни, причина смерти известного советского прозаика не уточняется.

В Париже на 84-м году жизни умер прозаик Анатолий Гладилин. Об этом пишет газета Культура.

В СССР Гладилин работал заведующим отделом литературы и искусства в "Московском комсомольце", затем редактором на киностудии имени Горького. Его "Хроника времен Виктора Подгурского", которую опубликовал журнал "Юность" в конце 1956 года, стала одним из первых произведений оттепели.

В 1976 году Анатолий Гладилин был вынужден из-за критики советской власти эмигрировать из СССР во Францию, где ему удалось опубликовать романы: "ФССР. Французская Советская Социалистическая республика", "Жулики, добро пожаловать в Париж!", "Улица генералов".

В эмиграции он сотрудничал с Радио Свобода и "Немецкой волной". Последняя книга Гладилина, сборник "Тигрушка", вышла в 2015 году.

Причина смерти известного советского прозаика не уточняется.

Как сообщалось, два рассказа американского писателя Эрнеста Хемингуэя, которые ранее не издавались, будут опубликованы летом 2019 года.

Пол Маккартни стал детским писателем

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet