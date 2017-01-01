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В продуктовом магазине США застрелили двух человек - СМИ

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По словам начальника местной полиции Сэма Роджерса, подозреваемый находится под стражей.
В США в продуктовом магазине произошла стрельба
В США в продуктовом магазине произошла стрельба
wave3.com

Число жертв стрельбы, открытой в среду, 24 октября, в магазине в городе Джефферсонтаун (штат Кентукки), увеличилось до двух. Об этом сообщил местный телеканал WAVE 3.

Ранее он информировал о том, что погиб один человек.

Свидетели происшествия рассказали телеканалу, что стрельба началась в супермаркете сети Kroger, после чего продолжилась на парковке около магазина.

Как рассказали в полиции, неизвестный мужчина вошел в магазин и несколько раз выстрелил в человека внутри. Выйдя из магазина, подозреваемый столкнулся с женщиной на стоянке и также выстрелил в нее. От полученных ранений оба человека умерли.

После этого подозреваемый вел перестрелку с неизвестным вооруженным гражданином на стоянке. О личности второго стрелявшего и его причастности к стрельбе в магазине и убитых не сообщается.

По словам начальника местной полиции Сэма Роджерса, подозреваемый находится под стражей. "Не было никакого известного мотива, и кажется, что жертвы были расстреляны наугад", - сказал он.

Напомним, в начале октября в Нью-Йорке застрелили известного рэпера. Инцидент произошел в ночном клубе.

Ранее женщина напала с ножом в Нью-Йорке напала на детский сад. В результате пострадали пять человек, в том числе три ребенка.

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Теги: США, смерть, перестрелка, магазин
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Источник: korrespondent.net

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