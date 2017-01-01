В аэропорту Майами из лайнера эвакуировали всех пассажиров

Полицейские прибыли в международный аэропорт Майами из-за возможной угрозы безопасности. Всех пассажиров самолета эвакуировали.

В международном аэропорту Майами (США) с пассажирского самолета авиакомпании American Air эвакуировали всех пассажиров. Лайнер должен был вылететь в Мехико, сообщила в среду, 24 октября, пресс-служба аэропорта в Twitter.

Отмечено, что полицейские прибыли в аэропорт из-за возможной угрозы безопасности, связанной с самолетом. При этом не уточняется, с чем именно была связана угроза.

Вскоре в компании American Airlines Group заявили, что угроза безопасности была "необоснованная". Позже в аэропорту Майами доложили, что "все чисто", и пассажиры вернулись на борт самолета.

Ранее из аэропорта Нью-Йорка имени Кеннеди не смог вылететь выполнявший рейс в Гану пассажирский лайнер Boeing 767-300 авиакомпании Delta после того, как у самолета загорелось шасси во время руления на взлетно-посадочной полосе.

Также сообщалось, что в аэропорту турецкого города Зонгулдак самолет немецкой авиакомпании Germania занесло во время посадки. Пассажиров эвакуировали.

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