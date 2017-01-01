Учения США и НАТО Единый трезубец-2018 станут крупнейшими с 1991 года

В Норвегии более 45 тысяч военных будут тренироваться отражать нападение на одну из стран альянса.

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В Норвегии в четверг, 25 октября, начинаются стратегические учения НАТО Единый трезубец – 2018 (Trident Juncture 2018). Они продлятся до 7 ноября.

Об этом сообщает Интерфакс.

В учениях будут участвовать все виды вооруженных сил, 45 тысяч военных, 10 тысяч транспортных средств, 150 единиц авиатехники и 70 кораблей из 31 страны.

В маневрах примут участие как входящие в альянс страны, так и его партнеры - Финляндия и Швеция. Учения станут самыми масштабными в рамках НАТО за последние 16 лет.

Как ранее отмечал генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг учения не направлены против России, они носят оборонительный характер и будут имитировать ответ НАТО на вооруженное нападение на одного из участников альянса.

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Единый трезубец – 2018 станет симуляцией отражения нападения на одну из стран альянса. Эксперты считают, что в первую очередь это сигнал для России. Страны Запада пытаются убедить Москву в том, что НАТО — оборонительный союз, который защищает своих, поэтому бесполезно нападать на входящую в него державу. Больше всего российской агрессии опасаются маленькие страны Прибалтики - Литва, Латвия и Эстония.

Кроме того, масштабными маневрами на севере Европы НАТО дает понять Кремлю, что не потерпит присвоения природных богатств Арктики.

К берегам Норвегии уже подошла авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Гарри Трумэн, а также универсальный десантный корабль-вертолетоносец ВМС Франции Дисмюд (типа Мистраль) и французские фрегаты Бретань и Латуш Тревиль, которые также примут участие в маневрах.

Как сообщалось в августе, РФ провела крупнейшие за последние 40 лет учения.