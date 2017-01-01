Мега-сепаратизм: Британец купил 7 соток земли и провозгласил себя монархом

Теперь правитель Эверленда Стив Ожье хочет через суд запретить местным властям вмешиваться в дела суверенной державы.

В 2011 году 46-летний Стив Ожье (Steve Ogier) приобрел земельный участок площадью 46 на 15 метров, а позже объявил свой участок независимым королевством и провозгласил себя монархом. Однако местные власти не признали его суверенным монархом. После чего житель острова Гернси потребовал объяснений у ООН.

Об этом сообщает издание The Independent, передает Униан.

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Британец несколько лет складировал на участке свои вещи, а в 2017 году решил построить на этом месте одноэтажный жилой дом. Власти Гернси не одобрили его план и не выдали разрешение на строительство, сославшись на то, что это место не предназначено для проживания людей.

В ответ Ожье объявил свой участок независимым королевством под названием Эверленд и стал его королем. Затем новоиспеченный монарх обратился в суд и потребовал запретить местным властям вмешиваться в дела суверенной державы. Он сослался на подписанную в 1933 году конвенцию Монтевидео — международный документ, согласно которому критериями государственности являются наличие определенной территории, собственного правительства, постоянного населения и способности вступить в отношения с другими нациями. По мнению Ожье, Эверленд удовлетворяет всем перечисленным требованиям.

“Судья сказал мне, что человек не может править сам собой. Но моя дочь тоже часть населения — принцесса Эвелин Ожье, ей восемь лет. Всего есть пять граждан, у всех имеется право голоса, которое делает их населением“, — рассказывает самопровозглашенный король.

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Он признал, что гражданам приходится жить в другом месте, потому что в стране нет дома, и призвал не забывать о населяющих Эверленд диких животных, в частности жуках и червяках. Суд не признал Эверленд, но Ожье намерен продолжить борьбу.

“Я отправил электронное письмо в Организацию Объединенных Наций, теперь жду подтверждения. Я объяснил им, кто я такой, и попросил ответить, достаточно ли этого, чтобы считаться независимой страной“, - рассказал британец.

Стоит отметить. что остров Гернси располагается в проливе Ла-Манш примерно в 40 километрах от французского берега. Он считается владением британской короны, но не является частью Великобритании. У Гернси есть собственный домен (.gg) и валюта — гернсийский фунт.

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