В США заявили о еще двух подозрительных посылках члену Конгресса

В ФБР сообщили об обнаружении еще двух подозрительных посылок, которые были адресованы члену Конгресса Максин Уотерс.

В США обнаружили еще две подозрительные посылки, внешне похожие на отправленные другим представителям Демократической партии США. Они были адресованы члену Палаты представителей Конгресса Максин Уотерс, сообщила вечером в среду, 24 октября, пресс-служба Федерального бюро расследований в Twitter.

"В дополнение к пяти пакетам, о которых говорилось в нашем предыдущем заявлении, мы подтверждаем существование еще двух посылок, которые были адресованы члену Палаты представителей Конгресса Максин Уотерс. Они похожи по внешнему виду", - говорится в сообщении ФБР.

Ранее Секретная служба США заявила о перехвате подозрительных посылок, которые были отправлены бывшему американскому президенту Бараку Обаме и нынешнему главе государства Дональду Трампу в Белый дом.

По информации службы, посылка, которую должны были доставить к дому Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка, была перехвачена накануне вечером, а посылка для Обамы - уже 24 октября в Вашингтоне.

Позже была проведена эвакуация сотрудников Тайм-Уорнер-Центра, в котором находится штаб-квартира CNN.

До этого посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.

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