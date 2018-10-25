Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В США заявили о еще двух подозрительных посылках члену Конгресса

Комментариев: 2
В ФБР сообщили об обнаружении еще двух подозрительных посылок, которые были адресованы члену Конгресса Максин Уотерс.
ФБР обнаружило еще две подозрительных посылки, адресованных чиновникам
ФБР обнаружило еще две подозрительных посылки, адресованных чиновникам
twitter.com/FBI

В США обнаружили еще две подозрительные посылки, внешне похожие на отправленные другим представителям Демократической партии США. Они были адресованы члену Палаты представителей Конгресса Максин Уотерс, сообщила вечером в среду, 24 октября, пресс-служба Федерального бюро расследований в Twitter.

"В дополнение к пяти пакетам, о которых говорилось в нашем предыдущем заявлении, мы подтверждаем существование еще двух посылок, которые были адресованы члену Палаты представителей Конгресса Максин Уотерс. Они похожи по внешнему виду", - говорится в сообщении ФБР.

Ранее Секретная служба США заявила о перехвате подозрительных посылок, которые были отправлены бывшему американскому президенту Бараку Обаме и нынешнему главе государства Дональду Трампу в Белый дом.

По информации службы, посылка, которую должны были доставить к дому Билла и Хиллари Клинтон в пригороде Нью-Йорка, была перехвачена накануне вечером, а посылка для Обамы - уже 24 октября в Вашингтоне.

Позже была проведена эвакуация сотрудников Тайм-Уорнер-Центра, в котором находится штаб-квартира CNN.

До этого посылка со взрывным устройством была найдена в Бедфорде в почтовом ящике возле дома известного инвестора и миллиардера Джорджа Сороса.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, бомба, ФБР, конгресс, взрывчатка, посылка
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Плазматикс    25.10.2018, 10:05
Оценка:  +4
Плазматикс
В эти дни так же хорошо наблюдалась деятельность ордодоксальных экстремистов. Очень похоже на то, что они таким образом мстят за принятие решения о защите трансгендеров. Мир столкнулся с угрозой ортодоксального экстремизма, о котором раньше никто не говорил, но пора открыть глаза и наказать виновных
Плазматикс    25.10.2018, 10:09
Оценка:  +4
Плазматикс
Как известно, ортодоксальный экстремизм спонсируется из кремля, через сети офшоров. Именно путин последние десятилетия приложил максимум усилий, установив государственный ортодоксальный фундаментализм.
По этому в сочетании с учениями в Норвегии, уместно призвать к ответу и по этому вопросу.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь