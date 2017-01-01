В Туркменистане люди массово скупают бензин, муку и сигареты

На АЗС сутками стоят длинные очереди автомобилей.

Люди покупают бензин про запас - в 20-30-литровые канистры rus.azathabar.com

Жители столицы Туркмении Ашхабада массово скупают бензин и продукты, опасаясь скорого подорожания.

Об этом сообщает местная служба Радио Свобода.

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Ажиотаж среди населения заметно усилился в последние пять дней. На многих АЗС круглые сутки стоят длинные очереди автомобилей, так как люди покупают бензин про запас - в 20-30-литровые канистры. По ночам очередей на заправках нет, потому что работники АЗС заранее договариваются с автовладельцами о времени, когда те могут подъехать к ним и заправиться. Горючее распродается в течение ночи, из-за этого днем можно увидеть длинные очереди за бензином.

При этом издание отмечает, что несмотря на рост цен, бензин в Туркмении остается одним из самых дешевых в мире.

Также сообщается, что в стране ощущаются перебои с основными продуктами, в том числе мукой. Цены на нее взлетели, а полки магазинов быстро пустеют. В государственных магазинах мука отпускается только по норме 5 килограмм в руки.

В стране отмечается и стремительный рост цен на табачную продукцию. К этому привело два месяца отсутствия сигарет в госмагазинах.

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Отмечается, что беспокоиться население страны начало после признания правительством Туркмении необходимости перехода экономики республики к рыночным условиям. Соответствующее решение было принято на заседании Народного совета (Халк Маслахаты) в конце сентября.

На том же мероприятии власти страны одобрили полную отмену всех льгот для населения Туркмении. С 1 января 2019 года в республике перестанут бесплатно предоставлять людям электроэнергию, газ, питьевую воду и столовую соль.

Как сообщалось в июне, в Туркменистане запретили выезжать из страны людям младше 40 лет.