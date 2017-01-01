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Кронпринц Саудовской Аравии впервые прокомментировал убийство журналиста

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Мухаммед бин Салман заявил, что убийцы журналиста Джамаля Хашукджи будут отвечать перед законом.
Мухаммед бин Салман прокомментировал убийство Джамаля Хашукджи
Мухаммед бин Салман прокомментировал убийство Джамаля Хашукджи

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что убийство журналиста Джамаля Хашукджи является "ненужным" и "болезненным инцидентом для всех саудовцев". Об этом бин Салман заявил на конференции для инвесторов в Эр-Рияде, сообщает в четверг, 25 октября, Радио Свобода.

"Это был очень болезненный инцидент для всех саудовцев и для всех на этой планете. Это было не нужно", - сказал бин Салман.

Кронпринц пообещал, что убийцы Хашукджи будут отвечать перед законом.

Отмечается, что это был первый комментарий кронпринца Саудовской Аравии после появления сообщений о причастности его советников к убийству журналиста.

Ранее СМИ сообщали, что советник саудовского принца приказал убить Хашкаджи по Skype.

Напомним, политики и топ-менеджеры международных корпораций, бойкотируют экономический форум в Саудовской Аравии из-за скандала в связи с убийством саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Он был убит в здании генконсульства этой страны в Стамбуле, что Эр-Рияд признает, но настаивает, что власти страны не отдавали подобных приказов, а репортер погиб в результате конфликта.

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Теги: Саудовская Аравия, журналист, убийство, принц
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Источник: korrespondent.net

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