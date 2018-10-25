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В Сети показали китайского Путина

Комментариев: 3
Популярная интернет-платформа и социальная сеть показала фото китайского фермера, очень схожего на главу РФ.
Снимок набрал почти 1,5 млн лайков
Снимок набрал почти 1,5 млн лайков
instagram.com/9gag

В Сети показали “китайского Владимира Путина“. Популярная интернет-платформа и социальная сеть 9GAG показала фото китайского 55-летнего фермера-холостяка Ло Юаньпина, который очень похож на главу РФ.

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Отмечается, что из-за сходства с главой РФ мужчину приглашали на телевидение, однако это не повлияло на его материальное положение.

Пост в Instagram со снимком китайца набрал свыше 1,5 млн лайков.

Напомним, в январе российски телеведущий и пропагандист Евгений Киселев заявил, что у Путина нет двойников, а его внешность на протяжении долгих лет его правления изменилась из-за косметологических процедур.

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Теги: Сеть, 9GAG, Путин, двойник, китаец, фермер
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Комментариев (4)
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бзДитер    25.10.2018, 12:51
Оценка:  0
бзДитер
На первое время для Росеи сойдёть. А там и нового сыщут.
Woodbrother    25.10.2018, 11:49
Оценка:  +1
Woodbrother
Это неудачный клон, чудом избежавший утилизации
Sancho-s    25.10.2018, 11:52
Оценка:  +1
Sancho-s
Клон - это то, что в кремле сидит
Кайдаш    25.10.2018, 11:43
Оценка:  +3
Кайдаш
У китайцев уже всё готово ))))
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