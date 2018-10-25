В Сети показали китайского Путина

Популярная интернет-платформа и социальная сеть показала фото китайского фермера, очень схожего на главу РФ.

В Сети показали “китайского Владимира Путина“. Популярная интернет-платформа и социальная сеть 9GAG показала фото китайского 55-летнего фермера-холостяка Ло Юаньпина, который очень похож на главу РФ.

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Отмечается, что из-за сходства с главой РФ мужчину приглашали на телевидение, однако это не повлияло на его материальное положение.

Пост в Instagram со снимком китайца набрал свыше 1,5 млн лайков.

Напомним, в январе российски телеведущий и пропагандист Евгений Киселев заявил, что у Путина нет двойников, а его внешность на протяжении долгих лет его правления изменилась из-за косметологических процедур.