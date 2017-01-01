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В Чикаго произошла стрельба у вокзала, пять раненых

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В Чикаго в результате стрельбы возле железнодорожного вокзала пострадали пять человек, двое из них - в критическом состоянии.
Полицейский на месте перестрелки в Чикаго
Полицейский на месте перестрелки в Чикаго
twitter.com/fox32news

В США в результате стрельбы возле железнодорожного вокзала в Чикаго пострадали пять человек. Об этом в четверг, 25 октября, сообщает Fox News.

"Двое мужчин в возрасте 43 и 48 лет находятся в больнице в критическом состоянии. Состояние остальных трех пострадавших стабильное", - передает телеканал.

Известно, что нападавших было несколько. После стрельбы они скрылись на автомобиле.

Ранее в продуктовом магазине США в городе Джефферсонтаун (штат Кентукки) застрелили двух человек.

Также сообщалось, что в Иванковском районе Киевской области 45-летний мужчина устроил стрельбу на предприятии, в результате чего один работник погиб, еще двое получили ранения.

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Теги: США, вокзал, стрельба, Чикаго, перестрелка, ранение, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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