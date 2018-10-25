Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Атака дронов на Хмеймим: РФ обвинила США в нападении на российскую авиабазу

Комментариев: 3
В Минобороны РФ считают, что с американского самолета-разведчика Poseidon-8 велось управление атакующими дронами.
Россияне после атаки показали атакующие фанерные дроны
Россияне после атаки показали атакующие фанерные дроны
facebook.com/mod.mil.rus

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что США причастны к январской атаке дронов на российскую военную базу Хмеймим в Сирии.

Читай также: Россия начала усиливать группировку в Сирии

По его словам, с самолета-разведчика США Poseidon-8 осуществлялось управление атакующими БПЛА, передает ТАСС.

Фомин заявил, что когда дроны столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления с американского самолета, который находился акватории Средиземного моря.

Читай также: В Сирии российские ПВО отбили атаку беспилотников

“Когда эти 13 дронов наткнулись на нашу завесу радиоэлектронной борьбы, они отошли на определенное расстояние, получили соответствующие команды, и ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать. Далее они были уничтожены“, - сообщил замминистра.

Напомним, 8 января в Минобороны РФ заявили, что российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус. Уже тогда речь шла об участии якобы США.

Позднее, Минобороны России показало якобы сбитые в Сирии беспилотники, которые атаковали российские базы. Еще позднее, в Генштабе РФ увидели “украинский след“ в атаке дронов.

Поделись:
Теги: Сирия, Хмеймим, база РФ, БПЛА, дроны, атака, ВВС США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
Мега_Джет    25.10.2018, 13:12
Оценка:  +9
Мега_Джет
Чем больше РФ сопротивляется, тем тяжелее последствия. Нет ни единой причины, по которой Федерация должна существовать в ее нынешнем составе. РФ должна быть фрагментирована! Свободу Карелии! Сопротивление бесполезно! РФ так или иначе будет фрагментирована, в этом нет никаких сомнений.
Мега_Джет    25.10.2018, 13:09
Оценка:  +3
Мега_Джет
Чем больше РФ сопротивляется, тем тяжелее последствия. Нет ни единой причины, по которой Федерация должны существовать в ее нынешнем состав. РФ должна быть фрагментирована! Свободу Карелии! Сопротивление бесполезно! РФ так или иначе будут фрагментирована, в этом нет никаких сомнений.
Мега_Джет    25.10.2018, 13:23
Оценка:  +3
Мега_Джет
Автокорректор заглючело. Я оставлю другой комментарий.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь