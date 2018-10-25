Атака дронов на Хмеймим: РФ обвинила США в нападении на российскую авиабазу

В Минобороны РФ считают, что с американского самолета-разведчика Poseidon-8 велось управление атакующими дронами.

Заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин заявил, что США причастны к январской атаке дронов на российскую военную базу Хмеймим в Сирии.

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По его словам, с самолета-разведчика США Poseidon-8 осуществлялось управление атакующими БПЛА, передает ТАСС.

Фомин заявил, что когда дроны столкнулись с действием российских систем радиоэлектронного подавления, они перешли в режим ручного управления с американского самолета, который находился акватории Средиземного моря.

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“Когда эти 13 дронов наткнулись на нашу завесу радиоэлектронной борьбы, они отошли на определенное расстояние, получили соответствующие команды, и ими начали управлять из космоса и подсказывать им так называемые дыры, в которые они начали проникать. Далее они были уничтожены“, - сообщил замминистра.

Напомним, 8 января в Минобороны РФ заявили, что российские военные предотвратили атаку 13 ударных беспилотников на базы РФ в Сирии Хмеймим и Тартус. Уже тогда речь шла об участии якобы США.

Позднее, Минобороны России показало якобы сбитые в Сирии беспилотники, которые атаковали российские базы. Еще позднее, в Генштабе РФ увидели “украинский след“ в атаке дронов.